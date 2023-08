Telefonbetrüger in Eichsfelder Nachbarschaft mit neuen ausgedachten Geschichten

Witzenhausen. In der Eichsfelder Nachbarschaft werden ältere Personen von ihren Enkeln und Kindern angerufen, die nach Geld verlangen. Doch es ist alles eine Betrugsmasche.

Eine 85-jährige Frau wurde Dienstagnachmittag in Witzenhausen von einem Enkelbetrüger angerufen. Laut Polizei hat der Anrufer die Frau nach 35.000 Euro gefragt. Er erklärte, dass er in einer Werkstatt in Kassel sei und dringend das Geld brauche. Die 85-Jährige erwiderte, dass sie nicht so viel besitze. Daraufhin hat der Anrufer sie nach Schmuck und Wertgegenständen gefragt. Als bei der Frau Zweifel aufkamen, hat der Anrufer gesagt, dass er eine Erkältung habe und deswegen anders klinge.

Der Betrüger hat der Frau ein Taxi organisiert, um sie zur Bank zu bringen. Bevor die 85-Jährige in das Taxi steigen konnte, ist der wahre Enkel aufgetaucht. Dieser konnte die Situation auflösen und die Polizei verständigen.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag. Zwischen 10.30 und 11.00 Uhr haben zwei Betrüger bei zwei Bewohner in Sooden-Allendorf angerufen. Die Betrüger gaben sich bei dem Telefonat als Sohn und Polizeibeamte aus. Der Sohn erklärte einem der Bewohner mit weinerlicher Stimme, dass er einen Unfall mit tödlichen Folgen verursacht habe und versuchte es durch den gefälschten Polizeibeamten zu beweisen. Die Opfer haben jedoch den Betrug rechtzeitig erkannt.