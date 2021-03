Telekom baut Standorte im Eichsfeld aus

Eichsfeld. Es verbessert sich dadurch der Mobilfunkempfang im ländlichen Raum und entlang der Autobahn 38.

Einen weiteren Schritt in der Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Eichsfeld hat die Telekom abgeschlossen. In den vergangenen zwei Monaten seien zwei Standorte neu gebaut und einer mit LTE-Technik erweitert worden, teilt das Unternehmen mit. Dadurch steige die Mobilfunk-Abdeckung und es stehe auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Gebaut wurde in der Landgemeinde Am Ohmberg, in Bodenrode-Westhausen und Leinefelde-Worbis. Der Standort in Bodenrode-Westhausen diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn. Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben im Landkreis Eichsfeld jetzt 44 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 97 Prozent.

Bis 2023 sollen 14 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an vier Masten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant. Hierbei sei die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche vermieten möchte, könne sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden.