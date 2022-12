Tenöre danken für Spenden in Heiligenstadt

Dank ihres großherzigen Publikums konnten The 12 TEnors in Heiligenstadt 383,77 Euro sammeln.

Heiligenstadt. Musiker sammeln für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite stehen

Unter dem Titel „The power of 12“ sind The 12 Tenors auf Tour. Am 9. Dezember traten sie in Heiligenstadt auf. Ihr Potpourri erstreckte sich von Klassik bis zu Rock und Pop-Songs. Mit ihren eigenen Interpretationen von Werken der Beatles, Cat Stevens oder Puccini verzauberte das Dutzend ihr Publikum mit einem Abend, der den 450 Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Ich habe immer wieder mit den Tränen zu kämpfen, wenn ich höre, wie das Publikum unsere Lieder voller Leidenschaft mitsingt. Diese Interaktion zwischen meinen elf Kollegen und mir mit den Menschen vor der Bühne ist der Grund dafür, dass ich meinen Job so liebe“, teilte Tenor Alexander Herzog voller Begeisterung mit.

Als Unterstützer der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern konnten die zwölf Tenöre in Heiligenstadt 383,77 Euro sammeln. Bereits seit 2017 engagieren sie sich mit ihrer Crew und ihrem Management, der Showfabrik GmbH, für Kinder und Jugendliche, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Auch bei ihrer diesjährigen Tour standen Boxen für Spenden des Publikums bereit. Alexander Herzog dankt überwältigt: „Die Menschen im Eichsfelder Kulturhaus haben nicht nur Sinn für die Musik, sondern auch ein großes Herz.“