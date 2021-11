Thüringens schönster Kleingarten ist in Dingelstädt

Dingelstädt. Anlage „Am Bach“ gewinnt Bronze im Landeswettbewerb. Stephanie und Horst Siegel holen Gold.

Der Kleingartenverein „Am Bach“ in Dingelstädt hat nicht nur den dritten Platz der schönsten Anlagen im Freistaat gewonnen, sondern beherbergt auch den schönsten Kleingarten Thüringens. Im Juni war die Jury vor Ort und hatte die Anlage auf Herz und Nieren geprüft. Jetzt kam die freudige Nachricht. Gepunktet haben die Dingelstädter mit ihren liebevoll angelegten kleinen Paradiesen, einem Feuchtbiotop, einem überdimensionalen Insektenhotel, einer Imkerin mit ihren drei Bienenvölkern und einem liebevoll gestalteten Spielplatz. Auch das aktive Vereinsleben beeindruckte. Jährlich gibt es Kinder- und Schützenfeste, die „hoffentlich 2022 wieder Wirklichkeit werden können“, sagt Vereinsvorsitzender Gilbert Große. Die Parzelle von Stephanie und Horst Siegel wurde zudem als schönster Kleingarten 2021 in Thüringen gekürt. Jetzt konnten die Eichsfelder im Beisein vom ersten Vorsitzenden des Eichsfelder Kreisverbandes, Bernd Reinboth, und vom Präsidenten des Landesverbandes der Gartenfreunde Thüringen, Wolfgang Preuß, jeweils einen Pokal und eine finanzielle Zuwendung in Empfang nehmen. Die Präsentation den Siegers, die Kleingartenanlage „Eller“ Sonneberg, war für Gilbert Große von besonderem Interesse. Sie inspirierte ihn, mit seinem Vorstand nach Reserven zu suchen und den nächsten Wettbewerb langfristig vorzubereiten.