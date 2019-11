Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Trachtenverband ehrt Eichsfelder Heimatfreunde

Der Thüringer Trachtenverbend hat im Bürgerhaus Günthersleben auf seiner Bilanz-Veranstaltung zum Jahresende verdiente Trachtler aus dem ganzen Freistaat ausgezeichnet. Darunter waren der Heimatverein Burgwalde und der Eichsfelder Heimatverein Struth, die ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert hatten. Zu den Empfängern der Thüringer Trachtenmedaille in Gold gehörten Gerhardt Schwerdt vom Heimatverein Am Dün Deuna, Inge Pietschmann Eichsfelder Heimat- und Wanderverein Hüpstedt. Der Thüringer Verbandschef Knut Kreuch konnte in seiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Trachtenverbandes außerdem – neben einer Trachtlerin aus Tambach-Dietharz – eine Eichsfelderin mit dessen Ehrennadel auszeichnen: Karin Fahrig vom Eichsfelder Folklore-Ensemble Niederorschel.

Auf der Veranstaltung wurde dem Trachtenverein Tabarz, dem Botschafter der Tabarzer Schurztracht, zu seinem 111-jährigen Bestehen gratuliert. Die Thüringer Trachtenjugend, der zurzeit etwa 900 Mitglieder in 70 Vereinen angehören, präsentierte ihren Jahreskalender 2020.