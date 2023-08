Ticketverkauf für Kamingeflüster in Heiligenstadt startet bereits jetzt

Heiligenstadt. Eine Konzertreihe funktioniert im Eichsfeld schon seit 2006. In diesem Jahr steht wieder Marco Haseney mit auf der Bühne. Jetzt geht es in die Proben.

„Es wird irgendwie jedes Jahr früher“, sagt Jorita Solf mit einem herzhaften Lachen. Sie meint damit den Zeitpunkt, an dem der Vorverkauf für die Kamingeflüsterkonzerte im Advent in Heiligenstadt startet. „Für uns ist die Zeit heran, wenn wir von unserem Ticketpartner Steffen Preiß den Anruf bekommen, ab wann es die Karten gibt, die Nachfrage sei schon hoch.“ Das ist bereits jetzt der Fall.

Darum wird der Ticketvorverkauf an diesem Dienstag, 15. August, starten, so früh wie noch nie. Die Band Princess Jo freut sich darüber wie verrückt, sagt Frontfrau Jorita Solf. In Heiligenstadt wird es wieder acht Konzertabende geben. Sie sind für den 1. und 2., 8. und 9., 15. und 16. sowie den 22. und 23. Dezember angesetzt. Natürlich finden sie in der gemütlichen Atmosphäre in Schmerbachs Keller statt, wie bereits seit dem Jahr 2006, nur unterbrochen durch die beiden Corona-Jahre. Und: Voriges Jahr waren Band und Gäste davon begeistert, dass die Anzahl pro Abend etwas reduziert wurde.

Jetzt wird weiter am Programm für Vorweihnachtszeit gefeilt

Bei der Band ist es Tradition, dass sie sich musikalische Gäste mit auf die Bühne holt. Und wenn die beim Publikum gut ankommen, sind sie gleich zwei Jahre nacheinander dabei. Darum wird wieder Marco Haseney mit von der Partie sein, der schon voriges Jahr und auch beim Acoustic Sommer auf Burg Hanstein das Publikum bezauberte. „Ja, mit ihm können wir was anfangen“, heißt es voller Humor von der Band. Jetzt wird erst einmal das Programm weiter ausgefeilt, um den Gästen eine wunderbare Vorweihnachtsatmosphäre zu bieten.

Die Karten für Heiligenstadt zum Preis von 34 Euro gibt es ab Dienstag in der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt und in der Buchwelt Leinefelde.