Eichsfeld. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Haustieren ansteigen lassen. Doch so mancher Besitzer fragt sich: Wohin mit den Hinterlassenschaften?

Zu Zeiten der Coronapandemie ist die Tierhaltung zur Selbstversorgung mehr in den Fokus gerückt. So haben sich so einige Eichsfelder voriges Jahr Hühner zugelegt, die eigene Weihnachtsgans oder Ente gefüttert oder sich Kaninchen angeschafft. Doch wohin mit dem Tiermist?