Zwei Mini-Hängebauchschweine wurde tot in einem Wald im Eichsfeld gefunden (Symbolfoto).

Tierschutz Zwei tote Hängebauchschweine in Eichsfelder Wald: Peta lobt vierstellige Belohnung aus

Berlingerode Der Fall der zwei toten Mini-Hängebauchschweine, die eine Spaziergängerin im Wald gefunden hatte, ruft eine Tierschutzorganisation auf den Plan.

Im Fall der beiden toten Mini-Hängebauchschweine, die in einem Waldstück bei Berlingerode entdeckt wurden, schaltet sich jetzt die Tierrechtsorganisation Peta ein. Noch sei unklar, ob die Tiere illegal entsorgt wurden und was die Todesursache war, teilt Peta mit. Um den Fall aufzuklären, setzt die Organisation eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der verantwortlichen Person oder Personen führen.

Wer etwas beobachtet oder bemerkt hat, wird gebeten, sich entweder bei der Polizei im Eichsfeld unter Telefon: 03606 / 6510 oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail bei der Peta zu melden – auch anonym. „Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Schweine in dem Waldstück ausgesetzt oder wie Müll entsorgt hat“, erklärte Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta.