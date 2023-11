Till Lindemanns Konzert in Kassel ist abgesagt

Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein, sollte eigentlich Samstag in Kassel auf der Bühne stehen, wie er es seit mehr als 30 Jahren tut, wie hier 2005 in der Erfurter Messehalle.

Kassel/Eichsfeld. Eichsfelder Fans des Rammstein-Frontmannes kommen nicht in den Genuss des Konzertes in der Nordhessen-Arena. Die Stadt Kassel erteilt keine Genehmigung. Das sagt die Konzertagentur dazu:

Das geplante Konzert von Rammstein-Sänger Till Lindemann am Samstag, 18. November, in der Nordhessen-Arena in Kassel wird nicht stattfinden. Das teilt die MM Konzerte GmbH mit großem Bedauern mit. Die Absage resultiere aus fehlenden Genehmigungen seitens der Stadt Kassel, heißt es in einer Mitteilung.

Bereits am 10. Oktober habe man die Genehmigung mit einem umfassenden Einrichtungsplan beantragt. Seitens des Bauamtes sei signalisiert worden, dass der Antrag vier bis sechs Wochen vor dem gestellt werden solle. „Wie und warum aus einem Einrichtungsplan, der ausschließlich den Innenbereich, der sonst die Eisfläche beinhaltet, im Rathaus ein Bauantrag werden konnte, kann der Geschäftsführer der MM Konzerte GmbH sich nicht erklären“, heißt es von der Agentur. Hinzu komme, dass offenbar erst Anfang November die Bearbeitung in Angriff genommen wurde, dann am 6. November eine Auflage erfolgte, binnen nur vier Tagen umfangreiche weitere Unterlagen vorzulegen.

Stadt kann angeblich Unterlagen nicht prüfen

„Dabei waren Auflagen, die gar nicht vom Veranstalter zu erfüllen waren, sondern sich auf bauliche Gegebenheiten der Nordhessen Arena bezogen“, sagt Nicole Gievers von der Agentur. Dennoch sei es gelungen, gemeinsam mit dem Eigentümer der Halle und unter Hochdruck arbeitenden Sachverständigen alle Unterlagen am Dienstag vorlegen zu können. Trotzdem habe sich die Stadt außerstande gesehen, die Unterlagen zu prüfen.

Die Agentur bittet alle Ticketinhaber darum, ihre Karten an den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben, bei denen sie erworben wurden. Eine Rückerstattung der Ticketkosten wird dort gewährleistet.

Es wird angestrebt, den Rückerstattungsprozess so schnell wie möglich abzuwickeln und die Ticketinhaber über die Vorgehensweise zu informieren.