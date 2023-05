Tipps für Eichsfelder Ahnenforscher

Leinefelde. Die Urania will die Eichsfelder Ahnenforscher unterstützen. Bei einer Veranstaltung in Leinefelde bekommen sie Tipps, und das Familienbuch Eichsfeld wird vorgestellt.

Die Urania möchte die Ahnenforscher unterstützen und lädt zu einem Vortrag mit Matthias Heinevetter zum Thema Familienforschung am Beispiel der Herrenschmiede Heiligenstadt ein.

Heinevetter ist Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Familienforschung e. V. und auch in der Arbeitsgruppe Eichsfeld sehr aktiv. In seinen Ausführungen wird er auch auf die Nutzung des Internets zu genealogischen Forschungen eingehen und das Familienbuch Eichsfeld vorstellen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr bei der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 - 11, Eingang 1, statt.

Anmeldungen unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an: urania@urania-eichsfeld.de.