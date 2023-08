Tipps für Eichsfelder zum Internet-Marketing

Das Jugend- und Erwachsenbildungshaus „Marcel Callo" in Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Ein zweitägiger Kurs wird im Heiligenstädter im Marcel-Callo-Haus angeboten. Jetzt muss man sich anmelden.

Internet-Marketing, was ist das eigentlich? Wie nutze ich die Möglichkeiten des Internets aus, um die Reichweite meines Unternehmens zu erweitern? Wie gestalte ich meinen Internetauftritt erfolgreich? Diese und ähnliche Fragen kommen in vielen Unternehmen vermehrt auf, sagt der Bildungsreferent vom Jugend- und Erwachsenenbildungshaus „Marcel Callo“ in Heilitgenstadt, Felix Freund.

Zweifellos sei die rechtzeitige Aufstellung im Internet ein Schlüssel für die erfolgreiche und zukunftsgewandte Unternehmensausrichtung. Daher bietet das Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt von Freitag, 8. September, bis Samstag, 9. September, eine Weiterbildung zum Thema Internet-Marketing an. Mit Enrico Wiederhold, dem Geschäftsführer der gleichnamigen Marketing- und Consulting-Agentur, soll das Thema behandelt, sollen Strategien diskutiert und Fragen beantwortet werden.

Zusätzlich wird der Verein Coworking Eichsfeld seinen Standort in Heiligenstadt öffnen und sein Konzept vorstellen.

Kursgebühr: 60 Euro inklusive Übernachtung und Verpflegung. Anmeldung unter: www.mch-heiligenstad.de oder Telefon: 03606/667409