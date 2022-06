Tipps für Familien im Eichsfeld: Leistungen in den einzelnen Pflegegraden

Eichsfeld. Online-Seminar wird kostenlos angeboten. So können sie teilnehmen.

Eine Pflegebedürftigkeit kann plötzlich und unerwartet eintreten und ist keine Frage des Alters. Vor allem Angehörige haben dann viele Fragen und befinden sich in einer völlig neuen Situation. Im zweiten Online-Pflegeseminar „Pflegebedürftig – was steht mir zu?“ am Freitag, 30. Juni, 17 bis 18 Uhr, informiert die Krankenkasse IKK classic zu konkreten Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und ihrer Antragstellung.

In dem Seminar erklären die Pflegeberater Thomas Peter und Maik Purrotat, welche Leistungen in den einzelnen Pflegegraden enthalten sind, wie sie beantragt werden und was sich hinter Pflegegeld, Sachleistungen und Kombinationsleistungen verbirgt. Leistungen der häuslichen Pflege, Entlastungsbetrag oder Verhinderungspflege sind weitere Schwerpunkte. Die Berater gehen zudem auf Fragen der Teilnehmer ein. Während des Seminars werden Fragen im Chat beantwortet.

Für die Teilnahme wird ein PC oder Tablet mit Internetzugang und Audioempfang benötigt. Eine Anmeldung per Internet ist erforderlich. Danach erhalten die Teilnehmer eine E-Mail mit den Zugangsdaten. Die Veranstaltung ist kostenlos und für Interessierte aller Krankenkassen offen.

Anmeldung: seminaranmeldung.ikk-classic.de