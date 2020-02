Tipps fürs Wochenende: Eichsfeld fest in Narrenhand

Die Narren aus Niederorschel starten in die heiße Phase der Jubiläumssaison. Der Elferrat und die Garde freuen sich neben allen anderen Vereinsmitgliedern auf viele Gäste in der Lindenhalle.

Die Faschingssaison ist bereits in vollem Gange, und so feiern auch an diesem Wochenende schon zahlreiche Orte den Karneval mit verschiedenen Veranstaltungen. Aber auch für Faschingsmuffel gibt es im Eichsfeld in den kommenden Tagen Grund genug, vor die Tür zu gehen. Seien es Filmvorführungen, eine Ausstellung, ein Fußballturnier oder überdachter Trödelmarkt.

Fußballturnier

Leinefelde. Im Rahmen des 30-jährigen Bestehens der Lebenshilfe Leinefelde-Worbis findet am Freitag zum 10. Mal der „Cup an der Leinequelle“ statt. Der Hallenfußballwettstreit zwischen Mannschaften aus verschiedenen Werkstätten für behinderte Menschen beginnt um 10 Uhr. Zehn Mannschaften werden in der Lunaparkhalle um den Sieg kämpfen.

Karneval

Niederorschel. Die Narren aus Niederorschel stehen vor der „heißen Phase“ der Jubiläumssaison und starten am Freitag mit dem Jugendkarneval in der Lindenhalle, der um 20.11 Uhr beginnt. Die Jugend wird es sich dabei nicht nehmen lassen, die Lindenhalle zum Beben zu bringen. Am Sonntag um 14 Uhr werden alle Karnevalsvereine der Einheitsgemeinde Niederorschel die Senioren karnevalistisch unterhalten. Mit Kaffee und Kuchen und vielleicht einem Gläschen Sekt wird es garantiert ein sehr unterhaltsamer Nachmittag werden.

Kulturfreitag

Heiligenstadt. Im Alten Rathaus in Heiligenstadt wird am Freitag um 19.30 Uhr der Disney-Film „Aladdin“ (FSK 6) gezeigt. Die Neuauflage des oscarprämierten Zeichentrickklassiker kam als Realverfilmung mit Will Smith und Mena Massoud als Dschinni und Aladdin in die Kinos. Der Eintritt ist frei.

Dokumentarfilm

Heiligenstadt. Ein Dokumentarfilm der besonderen Art ist „Das Phänomen Bruno Gröning – Auf den Spuren des Wunderheilers“. Er wird am Samstag in voller Länge im Best Western Plus Hotel am Vitalpark, Raum „Sole“, gezeigt. Der Dreiteiler mit insgesamt fünf Stunden Laufzeit läuft von 11 bis 17 Uhr, inklusive zwei Pausen, in denen ein Imbiss möglich ist.

Bruno Gröning wurde in den 1950er Jahren mit außergewöhnlichen Heilungen weltbekannt. Im Film enthalten sind original Film- und Tondokumente, Archivmaterial, über 50 Zeitzeugeninterviews und aufwändige Spielfilmszenen.

Kinderkarneval und Kostümball

Worbis. Der Worbiser Carneval Club startet in seine mittlerweile 64. Saison. Dazu lädt er am Samstag um 14.30 Uhr zum Kinderkarneval und abends dann ab 20 Uhr zum Kostümball in das Haus des Handwerks ein.

Nachtflohmarkt

Leinefelde. Am Samstag verwandelt sich die Obereichsfeldhalle ab 16 Uhr wieder in einen großen Antik- und Trödelmarkt. Der interessierte Besucher kann dann in der ausgebuchten Halle in aller Ruhe nach Schätzen suchen. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Bienen und Co

Heiligenstadt. Zu einem Vortrag, der in das insektenfreundliche Gärtnern einführt, laden die Eichsfeldgrünen am Samstagnachmittag um 16 Uhr in das Grüne-Europabüro in der Wilhelmstraße 99 ein. Imkerin Dagmar Blacha aus Ferna wird in ihrem Vortrag „Summende Gärten – So werden Vorgärten und Gärten insektenfreundlich“ über die Situation von Bienen und wildlebenden Insekten in dörflichen und städtischen Lebensräumen berichten.

Büttenabend

Kirchohmfeld. Die Kirchohmfelder Narren begehen diese Karnevalssaison mit einem besonderen Jubiläum. Unter dem Motto „50 Jahre, ist das nicht fein, taucht mit uns in eine Zeitreise ein“ blickt der Kirchohmfelder Karneval- und Trachtenverein auf 50 Jahre närrisches Treiben zurück. Am Samstag beginnt dazu um 20 Uhr der erste Büttenabend. Einlass ist ab 19 Uhr. Dort wird den Gästen ein buntes Programm aus Showtänzen, Büttenreden und Sketchen auf der Bühne geboten, welches viel Spaß und Unterhaltung bereithält. Von Jung bis Alt wird alles auf der Ohmfelder Bühne vertreten sein.

House und Hip-Hop

Gerbershausen. Der Kirmesverein veranstaltet am Samstag eine House & HipHop Party auf dem Saal in Gerbershausen. Die DJ’s an diesem Abend sind Franz Täubig, DJ Salvation und BMAG!C. Passend zur Veranstaltung wird der Saal wieder umgestaltet. Einlass ist um 21.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. Getränkemarken gibt es für einen Euro. Außerdem gibt es etwas für den kleinen und großen Hunger.

Ausstellung

Heiligenstadt. Unter dem Titel „Wie fließend Silber funkelt das Meer“ wird am Sonntag, 11.30 Uhr, eine neue Ausstellung von Aquarellen im Literaturmuseum Theodor Storm in Heiligenstadt eröffnet. Der Berliner Aquarellmaler Hans-Jürgen Gaudeck hat sich mit umfangreicher Lektüre, Pinsel und Farben auf die Reise begeben und Land und Werk Theodor Storms erkundet. Eine Auswahl der dabei entstandenen 40 Aquarelle wird nun in einer Sonderausstellung ab Sonntag im Museum zu sehen sein.