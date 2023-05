Tipps zum Vertragsrecht, zu Energie und Ernährung in Leinefelde

Leinefelde. Die Verbraucherzentrale Thüringen lädt zu einem Aktionstag mit verschiedenen Themen in Leinefelde ein. Unter anderem geht es ums Energiesparen, Lebensmittel und Ernährung.

Energie, Kredite, Lebensmittel – in nahezu allen Bereichen gab es in den vergangenen Monaten Preissteigerungen. Daher lädt die Verbraucherzentrale Thüringen am Mittwoch, 10. Mai, zu einem Aktionstag ins Soziale Zentrum in Leinefelde ein. Von 10 bis 17 Uhr geben die Verbraucherschützer Informationen und Tipps rund um die Themen Vertragsrecht, Geldanlagen und Versicherungen, Energie sowie Lebensmittel und Ernährung.

Mit mehreren Infoständen stehen die Verbraucherschützer im Foyer in der Jahnstraße 12 für alle Fragen bereit, heißt es in der Ankündigung. Im Gepäck haben sie Strategien gegen die alltägliche Kostenspirale: Wie lassen sich mit einer vorausschauenden Einkaufs- und Essensplanung teure Wocheneinkäufe vermeiden? Was kann jeder selbst tun, um den eigenen Verbrauch bei Strom, Gas oder Heizöl zu reduzieren? Ergeben sich womöglich Spielräume im Monatsbudget, wenn nicht notwendige Versicherungen gestrichen werden?

Um 16 Uhr hält Matthias Rolle, Fachberater Finanzen und Versicherungen, einen Vortrag zu „Sinnvoll Geld anlegen für Kinder und Enkel.“ Diesen gibt es auch online nach vorheriger Anmeldung unter www.vzth.de.

Alle Angebote am Aktionstag sind kostenfrei, so die Verbraucherberatung.

Parallel dazu können sich Interessierte einen persönlichen Termin bei Verbraucherrechtsberaterin Silvia Georgi oder bei Energieberater Walter Preis sichern, wenn es um Fragen zum Heizungstausch, zur Heizkostenabrechnung, zum Energiesparen, zur energetischen Sanierung und zu Fördermitteln geht. Eine vorherige Anmeldung zu beiden Beratungsangeboten wird empfohlen unter Tel.: 0361/555140.