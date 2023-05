Traditionelles Frühlingssingen im Eichsfelder Kloster

Dingelstädt. Der Männergesangverein 1850 Dingelstädt freut sich auf viele Gäste, Familien, Vereine und sieben Gastchöre. Der Eintritt ist frei.

Der Termin des traditionellen Frühlingssingens des Männergesangvereins 1850 Dingelstädt rückt näher. Seit Jahren ist das Chortreffen fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt. Dieses Jahr findet es am Sonntag, 4. Juni, ab 14.30 Uhr, statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Zugesagt haben sieben befreundete Chöre der Region, so Pressewart Volker Opfermann.

Nicht nur bei Liebhabern des Chorgesanges, sondern auch bei Familien mit Kindern erfreut sich das Singen großer Beliebtheit. Und es könnte wohl keinen besseren Ort als den Klostergarten des Familienzentrums auf dem Kerbschen Berg geben, sind sich die Sänger sicher.

Nach der Eröffnung durch den Männergesangverein 1850 treten die Gastchöre auf. Zum Programm gehört zudem das Singen mit dem Publikum, hierfür werden Liederhefte ausgelegt.

Besonders willkommen sind alle Vereine der Landgemeinde. Mitzubringen sind gute Laune und Lust am Zuhören und Mitsingen. Eintritt frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Parkmöglichkeiten gibt es am Friedhof, Wachstedter Straße, am Rewe, Steinstraße 12, am Netto, Hinter den Höfen, und am MVZ, Steinstraße 18.