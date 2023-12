Tragischer Unfall bei Holzarbeiten

Bad Lauterberg 26-Jähriger verunglückt

Bei privaten Holzarbeiten ist am vergangenen Samstagmittag in der Nähe von Bad Lauterberg ein 26 Jahre alter Mann aus dem Altkreis Osterode tödlich verletzt worden. Das teilte Jasmin Kaatz, Sprecherin Polizeiinspektion Göttingen, am Montag mit. Wie es zu dem Unglück kam, habe bislang noch nicht geklärt werden können.

Ersten Ermittlungen zufolge, sei der 26-Jährige zusammen mit einem 54 Jahre alten anderen Mann in einem abschüssigen Waldstück im Bereich Liethberg mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen, als plötzlich aus noch ungeklärter Ursache ein dickerer Baumstamm ins Rutschen geraten sei und den jungen Mann unter sich begraben habe.

In der Folge transportierte ein Rettungswagen den Schwerstverletzten in eine Klinik nach Herzberg. Dort erlag der 26-Jährige wenig später seinen Verletzungen, berichtet die Polizeisprecherin. Der 54-Jährige und ein weiterer Zeuge mussten seelsorgerisch betreut werden.

Am Unglücksort im Einsatz waren am Samstag neben der Feuerwehr von Bad Lauterberg, ein Rettungs- und ein Notarztwagen, die Geländerettung des Deutschen Roten Kreuzes sowie auch ein Rettungshubschrauber, heißt es von der Göttinger Polizei.