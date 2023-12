Tragischer Unfall im Eichsfelder Nachbarlandkreis Göttingen

60-Jähriger erliegt seinen Verletzungen nach einem Unfall während des Sturmtiefs Zoltan. Unfallursache ist inzwischen geklärt.

Auf der Kreisstraße zwischen Groß Schneen und Ludolfshausen hat sich am Donnerstag voriger Woche gegen 16.45 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ein 60-Jähriger war, so die Polizei, in einem kleinen Waldgebiet mit einem Baum kollidiert. Die Feuerwehr musste den schwerstverletzten Mann aus dessen VW Crafter befreien. Er kam sofort in die Uni-Kinik. Zunächst war unklar, ob der Baum bereits auf der Straße lag oder aber auf den gerade vorbeifahrenden VW stürzte.

Am Mittwoch teilte die Polizei mit, dass der Mann am Dienstag verstorben ist. Auch haben die Ermittlungen ergeben, dass er gegen den bereits auf der Straße liegenden Baum geprallt war, der nur kurz zuvor wegen des Sturms umgestürzt war. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglücksfall aus.