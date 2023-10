Traktor verliert Arbeitsgerät im Eichsfeld

In Leinefelde kam es am Samstag zu einem Zwischenfall mit einem Traktor.

Leinefelde. In Leinefelde hat ein Traktorfahrer eine folgenschwere Panne. Diese ruft auch die Feuerwehr auf den Plan.

Am Sonnabend befuhr gegen 10.30 Uhr ein 43-Jähriger mit einem Traktor und angebautem Arbeitsgerät in Leinefelde die Mühlhäuser Chaussee in Richtung Berliner Straße.

Nach Auskunft der Polizei löste sich im Kreuzungsbereich ein Sicherungsbolzen des Anbauteils, wodurch dieses auf die Fahrbahn schlug. Zur Hilfeleistung und zum Binden von ausgelaufenen Betriebsstoffen kam die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz. Am Ende konnte der Traktor mit dem wieder angehängten Arbeitsgerät die Fahrt fortsetzen, teilt die Polizei mit.