Transporter und Fleischlaster auf B247 kollidiert - Dutzende Temposünder

Beifahrerin nach Unfall in Kreuzung verletzt

Die 51-jährige Fahrerin eines VW fuhr am Donnerstag gegen 22 Uhr auf dem Heiligenstädter Holzweg in Richtung Kasseler Tor. An der Kreuzung zur Petristraße kollidierte sie mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda eines 35-Jährigen. Der Skoda kam aus Richtung Liesebühl und wollte die Kreuzung gerade aus in Richtung Petristraße überqueren. Die 36 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurde leicht verletzt. Die beiden Kinder, die ebenfalls im Skoda mitfuhren, kamen vorsorglich ins Krankenhaus, blieben aber unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Kleintransporter und Fleischlaster kollidiert: B 247 gesperrt

Etwa 20.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 247 bei Dingelstädt ereignete. Der 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 5 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Helmsdorf unterwegs. Am Abzweig zur Landstraße 1005 wollte er nach links in Richtung Dingelstädt abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 47-Jährigen. Der mit Fleischwaren beladene Sattelzug erfasste die Fahrzeugseite des Kleintransporters frontal. Die Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war bis ca. 7 Uhr halbseitig gesperrt.

61 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Am Donnerstagabend führte die Polizei auf der Landstraße 1009 bei Günterode Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt waren auf der Strecke im Zeitraum von etwa vier Stunden 61 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Polizei ahndete die Verstöße mit 49 Verwarngeldern und 12 Anzeigen. Auf vier Fahrer kommt ein Fahrverbot zu. Schnellster war ein Fahrzeugführer, der bei erlaubten 50 km/h mit 117 km/h unterwegs war.

Einbrecher in Baumarkt

Am Freitagmorgen meldete ein Zeuge den Einbruch in einen Baumarkt in der Straße Aue in Niederorschel. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Markt. Die Unbekannten erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge Radios und Akkuschrauber im Wert von mehreren hundert Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Baumarktes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Kind auf Fahrrad bei Unfall im Eichsfeld schwer verletzt

