Transporter verunglückt nach Reifenplatzer auf A38 - Mehrere Verletzte nach Unfall

Arenshausen/Heilbad Heiligenstadt. Auf der A38 bei Arenshausen ist ein Transporter verunglückt. Während der Fahrt sei ein Reifen geplatzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Bei einem Unfall auf der A38 sind die beiden Insassen eines Transporters verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen platzte zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Heilbad Heiligenstadt am Dienstagabend ein Reifen des Fahrzeugs, wie die Autobahnpolizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Transporter und fuhr in die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug blieb dann auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Die beiden Insassen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Vito entstand Totalschaden, der mit 45.000 Euro beziffert wird. Während der Bergungsarbeiten war die A38 in Richtung Leipzig für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: