Treff syrischer Frauen in Heiligenstädter Begegnungsstätte

Heiligenstadt. In der Ko-ra-le geht es um Sprachübungen und Austausch

Jeden Donnerstag trifft sich um 16 Uhr in der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le eine syrische Frauengruppe unter der Leitung von Marianne Krug. Diese Treffen dienen der Übung der deutschen Sprache sowie dem Austausch untereinander. Gemeinsam wird gesungen und gebastelt. Die Sprachübungen werden integriert in Themen des Alltags, Jahreszeiten, Feste und Feiern im Jahreslauf und in Liedern. Für die Kinderbetreuung engagiert sich der Helferkreis der Caritas. Neue Gesichter sind jederzeit willkommen.