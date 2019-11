Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treffen der Eichsfelder Wallfahrer

Traditionell findet auch in diesem Jahr das Treffen der Eichsfelder Walldürnwallfahrer in Küllstedt statt, und zwar am Sonntag, 17. November. Es ist der 30. Wallfahrt nach der Grenzöffnung gewidmet. Die Gastgeber freuen sich, dazu auch Pfarrer Richard Hentrich sowie Vertreter der Wallfahrtsleitung aus Fulda begrüßen zu können. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Georg und Juliana. Gefeiert wird die Messe mit Bischof em. Joachim Wanke, musikalisch umrahmt wird sie von den Ochsstedter Kirmesmusikanten. Im Anschluss wollen sich die Teilnehmer bei einer Diaschau an die Wallfahrt 2019 erinnern, so Wallfahrtsleiter Hermann-Josef Montag. Im Don-Bosco-Haus besteht dann die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen, und es ist Zeit zur Begegnung. Nach dem Gebet des Kreuzweges um 14 Uhr klingt der Tag mit einer Kaffeerunde aus. Eingeladen sind alle Wallfahrer, insbesondere auch die, die den Weg jetzt nicht mehr mitgehen können. „Wir freuen uns auf das Wiedersehen und über mitgebrachten Kuchen“, so Montag.

Interessierte, die gern teilnehmen möchten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 036075/64795 anzumelden.