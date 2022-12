Treffpunkt für Trauernde in Heiligenstadt

Die Caritas ist in Heiligenstadt am Bahnhofsplatz zu finden.

Heiligenstadt. Caritas bietet Begleitung an.

Seit fast 20 Jahren begleitet die Caritas in Heiligenstadt Menschen in ihrer Trauer, und zwar einzeln aber auch in Gruppen. Trauernde sind nun wieder ins Trauercafé eingeladen, wo sie sich bei Kaffee und Kuchen austauschen und begegnen können. Ehrenamtliche Trauerbegleiter und Caritas-Mitarbeiter stehen an diesen Nachmittagen zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das nächste Trauercafé findet am Mittwoch, 14. Dezember, 16 bis 18 Uhr, im Caritashaus in Heiligenstadt, Bahnhofsplatz 3, statt. Eingeladen zu diesem Treffpunkt wird jeden zweiten Mittwoch im Monat.

Weitere Informationen erhältlich unter der Tel. 03606/ 50 970 oder per E-Mail an sterner.h@caritas-bistum-erfurt.de.