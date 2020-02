Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Insolvenz: Kündigungen bei H.M. Heizkörper nicht vorgesehen

Die H.M. Heizkörper GmbH & Co. KG setzt nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Restrukturierung fort, teilt Insolvenzverwalter Dr. Frank Kreuznacht, Rechtsanwalt in der Kanzlei BBORS Kreuznacht, mit.

Das Insolvenzgericht Mühlhausen habe das Verfahren am 1. Februar eröffnet. Der Geschäftsbetrieb werde uneingeschränkt fortgeführt, die bereits eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen würden weiter verfolgt, so Kreuznacht, der zudem erklärt, dass Kündigungen der rund 135 Mitarbeiter am Standort Dingelstädt nicht vorgesehen seien. Nach dem im vorläufigen Insolvenzverfahren wichtige Sanierungsmaßnahmen eingeleitet worden wären und der Geschäftsbetrieb stabilisiert werden konnte, hätten der Gläubigerausschuss sowie er der Fortführung des Geschäftsbetriebes des Unternehmens zugestimmt.

Laut Kreuznacht habe Geschäftsführer Christian Muhr, der den Betrieb in Dingelstädt weiterhin führe, als ganz maßgeblich für die Stabilisierung darauf verwiesen, dass alle Kunden die Geschäftsbeziehungen mit H.M. fortsetzen würden, was auf die „hohe Qualität der angebotenen Produkte, die auf langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden sowie auf die hervorragende Arbeit der Vertriebsmitarbeiter“ des Unternehmens gerade während des vorläufigen Insolvenzverfahrens zurückzuführen sei.

Ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Rentabilität sei auch die Normalisierung der Stahlpreise. In den letzten Wochen, so Kreuznacht, seien „auch erste erfolgversprechende Verhandlungen mit wichtigen Gläubigern und maßgeblichen Finanzierern des Unternehmens“ geführt worden, in denen klare Signale gegeben worden seien, die Sanierung zu unterstützen.

Zudem seien mit mehreren Interessenten Sondierungsgespräche mit Blick auf eine Beteiligung an H.M. Heizkörper geführt worden, so der Insolvenzverwalter. „H.M. verfügt über hervorragende Produkte, eine automatisierte Fertigung und insbesondere über ausgezeichnete Mitarbeiter, was eine Beteiligung an dem Unternehmen für strategische Partner interessant macht.“

Als wichtigen Baustein nennen Muhr und Kreuznacht die Einbeziehung der ausländischen Unternehmen der H.M.-Gruppe, insbesondere in Russland, Frankreich und der Türkei. Die Auslandsmärkte seien für den langfristigen Erhalt der Produktion wichtig. „In den nächsten Wochen wird H.M. den Sanierungskurs mit Hochdruck weiterverfolgen, um das Unternehmen in Dingelstädt auch künftig als eines der marktführenden Hersteller von Heizkörpern in Deutschland zu erhalten“, so Kreuznacht.