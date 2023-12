Türchen Nummer neun und zehn: Diese Eichsfelder haben gewonnen

Eichsfeld Der Lions-Club Worbis-Heiligenstadt/Eichsfeld hat wieder einen Adventskalender aufgelegt. Das sind die Gewinner des Wochenendes:

Der Lions-Club Worbis-Heiligenstadt/Eichsfeld hat wieder einen Adventskalender aufgelegt. Der Erlös der Weihnachtsaktion geht an wohltätige Zwecke. 179 Preise im Wert von mehr als 13.250 Euro warten auf ihre Gewinner. Insgesamt 96 Sponsoren haben die Gewinne zur Verfügung gestellt. Insgesamt gab der Lions-Club 4000 Exemplare des Kalenders heraus.

Auch hinter Türchen Nummer neun verbergen sich attraktive Preise. So geht je ein Wellness-Gutschein im Wert von jeweils 50 Euro an die Eigentümer der Kalender mit den Nummern 3779, 260, 2863 und 3872. Jeweils einen Optikergutschein über 50 Euro gewinnen die Nummern 3336 und 328. Über einen Einkaufsgutschein für Sonnenschutzsysteme im Wert von 150 Euro darf sich der Besitzer des Kalenders mit der Nummer 3356 freuen. Ein Akkuschrauber im Wert von 90 Euro geht an die Kalendernummer 2571.

Weiter geht es mit Türchen Nummer zehn: Ein Geschenkgutschein über 100 Euro geht an die Nummer 946. Einen Tanzkurs für ein Paar gewinnt der Eigentümer des Kalenders mit der Nummer 1131. Jeweils ein Warengutschein im Wert von 20 Euro für Blumen oder Pflanzen geht an die Nummern 3834, 2056 und 574. Eine Beautybehandlung im Wert von 150 Euro gewinnt die Kalendernummer 1451. Und jeweils ein Warengutschein über 50 Euro geht an die Nummern 2164 und 3280.

Eine Auszahlung der Preise in Bargeld ist nicht möglich. Wo die Gewinne bis zum 31. Januar 2024 abgeholt werden können, ist im Internet auf der Website www.lions-club-eichsfeld.de oder bei Eichsfelder Bürotechnik unter der Telefonnummer: 036074/3930 zu erfahren.

Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch.