Turbulenter Jahreswechsel für die Heiligenstädter Feuerwehr

Heiligenstadt Zu zwölf Einsätzen werden die Heiligenstädter Floriansjünger alarmiert. Hier waren sie gefragt:

„Turbulent wie selten zuvor verlief der Jahreswechsel für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenstadt“, sagt der stellvertretende Wehrführer Thomas Müller. Bereits vor Mitternacht seien sie dreimal im Einsatz gewesen, um brennende Feuerwerksreste und einen brennenden Abfalleimer zu löschen.

Noch mehr zu tun gab es dann im neuen Jahr. In zwei Fällen alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr laut Müller zu Erste-Hilfe-Einsätzen. Dabei versorgten Sanitäter der Wehr die Patienten und überbrückten so die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Gegen 0:30 Uhr rückten die Floriansjünger in den Sommerweg aus. „Dort hatte es im Zimmer eines Wohnhauses gebrannt, das Feuer war jedoch bereits gelöscht. Bei dem Brand gab es keine Verletzten. Die Einsatzkräfte belüfteten das Gebäude und öffneten die Decke des betroffenen Zimmers, um eine Brandausbreitung ausschließen zu können“, so Müller.

Die Floriansjünger waren auch bei einem Containerbrand gefragt. Foto: Feuerwehr Heiligenstadt

Noch während des laufenden Einsatzes musste die Besatzung eines zweiten Löschfahrzeuges einen Containerbrand in der Thomas-Müntzer-Straße löschen.

Gleich dreifach gefordert waren die Feuerwehrleute ab 2.25 Uhr im Wohngebiet Liethen. Im Eingangsbereich eines Wohnblocks in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße hatten Unbekannte einen Kinderwagen in Brand gesetzt. „Der Brandrauch breitete sich im Treppenhaus aus und gefährdete die Bewohner. Die Feuerwehr löschte den brennenden Kinderwagen und belüftete das Treppenhaus. Nach Kontrolle der Wohnungen konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben: Alle Wohnungen waren rauchfrei. Niemand erlitt Verletzungen“, so der stellvertretende Wehrführer.

In der Anfangsphase des Einsatzes hätten Einsatzkräfte auch einen brennenden Altpapiercontainer in der Heidener Straße entdeckt. Kurz darauf habe Sperrmüll im Durchgang eines Wohnblocks in der Husumer Straße gebrannt. Um die beiden Paralleleinsätze abarbeiten zu können, mussten Löschfahrzeuge aus der Rheda-Wiedenbrücker Straße abgezogen werden.

Insgesamt kam die Feuerwehr Heiligenstadt am Silvesterabend und am Neujahrsmorgen zwölf Mal zum Einsatz. „Dank der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die sich im Feuerwehrhaus und zu Hause bereithielten, konnte das außergewöhnlich hohe Einsatzaufkommen bewältigt werden“, sagt Thomas Müller.