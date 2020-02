Jährlich treffen sich Mannschaften aus kommunalen Verwaltungen zu einem Fußballhallenturnier. In diesem Jahr war der Landkreis Eichsfeld Gastgeber.

Heiligenstadt. Die Eichsfeldwerke gewinnen das Hallenfußballturnier in der Heiligenstädter Lorenz-Kellner-Halle.

Turnier in Heiligenstadt: Domenic Werner bester Torwart

Jährlich treffen sich Mannschaften aus kommunalen Verwaltungen, um beim Hallenfußball gemeinsam ein wenig Spaß zu haben. In diesem Jahr war die Mannschaft der Landkreisverwaltung Eichsfeld (Foto) Gastgeber des Turnieres in der Lorenz-Kellner-Halle. Am Ende wurde das Team Vierter. Grund zur Freude hatten die Eichsfelder, denn die Mannschaft der Eichsfeldwerke gewann vor dem Wartburgkreis und dem Werra-Meißner-Kreis. Domenic Werner vom Gastgeber wurde als bester Torwart ausgezeichnet. Bester Spieler wurde Felix Kahlus aus dem Werra-Meißner-Kreis, bester Torschütze mit acht Treffern Tobias Leinhos vom Turnierzweiten. Organisiert haben das Turnier Lothar Kruse vom Schulverwaltungs- und Sportamt des Kreises und Marcel König von Eichsfelder Kreisvolkshochschule.