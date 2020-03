Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über vier Millionen Euro in Altenheim investiert

Ein Fest sollte es für die Bewohner des St. Josefhauses geben, Gäste zum Tag der offenen Tür eingeladen werden und ebenso Fachpublikum, denn der Um- und Erweiterungsbau des St. Josefshauses in Niederorschel ist so gut wie abgeschlossen. Auch die neue Kapelle steht. Doch in Zeiten der Corona-Krise wird aus einer Einweihungsfeier erst einmal nichts. „Für die Einrichtung gilt derzeit ein Besucherverbot. Bewohnerbereich und Baustelle sind auch strikt getrennt worden“, sagt Andrea Stützer, die Geschäftsführerin der Katholischen Altenpflegeheime gGmbH, zu der die Einrichtung gehört.

In diese wurden jetzt 4,35 Millionen Euro investiert. Von der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer gab es 15.000 Euro, vom Bistum Erfurt 250.000 Euro für die Kapelle. „Ansonsten haben wir keine Zuschüsse erhalten“, erzählt Andrea Stützer. Viel Wert wurde auf die architektonische Gestaltung gelegt. Foto: Sigrid Aschoff Anfang März wurden die ersten Zimmer im neuen Anbau belegt, durch den die Kapazität um 19 Plätze erhöht werden konnte. Doppelzimmer gibt es im Josefshaus nun nicht mehr, dafür 74 Einzelzimmer, die auf drei Wohnbereiche verteilt sind. Letztere, so Stützer, seien hell und mit vielen Fenstern gestaltet. Außerdem entstanden Gemeinschaftsräume mit offenen Wohnküchen, in denen die Bewohner später gemeinsam kochen und backen können. Gute Möglichkeiten soll zudem ein geschützter Innenhof bieten, der sich als Garten darstellt und insbesondere von dementen Hausbewohner genutzt werden kann. Bietet er doch unter anderem Laufgelegenheiten. Barrierefrei wurde auch der Haupteingang gestaltet. Und dass zwölf neue Mitarbeiter gewonnen werden konnten, freut die Geschäftsführerin ebenso. Ein absoluter Hingucker ist allerdings die Kapelle, die sich gleich neben dem Eingang befindet und als Oval angelegt ist. „Es ist das Symbol für einen nie endenden Weg, eine nicht definierte Symbiose von Anfang und Ende und eine ideale Form für eine Kapelle“, meint die Geschäftsführerin. Der Besucher, der sie einmal betritt, sieht Bescheidenheit und dennoch Eleganz, Zurückhaltung, Kraft und Klarheit. Der hellgraue Putz zeigt sich als Besenstrich, der die Lebenslinien symbolisieren soll. „Er ist natürlich etwas rau, es wechseln hell, dunkel, scharfe Kanten, kräftige Flächen, Vernarbungen – so wie das Leben“, meint Andrea Stützer. Brückenschlag zwischenAltem und Modernen Der Um- und Erweiterungsbau des Altenpflegeheimes St.-Josefshaus in Niederorschel. Foto: Sigrid Aschoff Zur Ausstattung gehören aber ebenso die Kreuzwegdarstellungen, die aus der alten Kapelle stammen, Tabernakel und Marienfigur. Altes und Modernes wird miteinander verbunden – schlicht und schön. Und dann ist da das große Kreuz, das den Blick fast magisch anzieht und sich auf der Südseite des Raumes befindet. Das einfallende Licht spiegelt sich darin wider. Dazu gibt es die Möglichkeit, mit LED als Kunstlicht zu arbeiten. So können die liturgischen Farben des Jahres dargestellt werden, wobei zum Bespiel das Violett für die Fastenzeit steht oder Rot für Weihnachten. Innen wie außen ist das Kreuz zu sehen. Neu in der Kapelle sind auch Ambo und Altar nach einem Entwurf des Architekturbüros Ottmar Stadermann. „Mit zurückhaltender Materialität schwebt förmlich die ovale, gläserne Platte. Eingearbeitet ist eine Darstellung des Grabtuches Christi. Getragen wird sie von sieben Stützen wie bei einem Leuchter. Und die Zahl sieben hat ja auch Symbolcharakter“, sagt Andrea Stützer. Und auch hier kommen Leuchtelemente zum Einsatz. Altar und Kreuz verkörpern das Tragende, das Schützende. Altes und Neues wurde miteinander verbunden. Foto: Sigrid Aschoff Bänke gibt es in der Kapelle nicht, stattdessen Stühle. Sie können so gestellt werden, dass Platz genug für Rollstühle ist. Aufschiebbar ist zudem die Wand, so dass bei Bedarf ein noch größerer Raum entstehen kann, erklärt Joachim Prohaska, der die Altenpflegeeinrichtung in Niederorschel leitet. Künftig sollen die Kapelle und die gegenüber befindlichen Gemeinschaftsräume zusammen mit der Pfarrgemeinde und dem katholischen Kindergarten genutzt werden. „Denn wir verstehen uns Teil der Gemeinde“, so die Geschäftsführerin.