Überfall mit Schusswaffe in Eichsfelder Nachbarstadt

Eschwege Apotheke in Eichsfelder Nachbarschaft wird Opfer eines Raubes. Polizei fahndet nach Täterin

Opfer eines Raubüberfalls wurde am Mittwochabend gegen 18.55 Uhr eine Apotheke in Eschwege, die sich im Bereich des Bahnhofs befindet. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, betrat eine Frau die Apotheke, fragte nach zwei Medikamenten und zeigte dabei eine Schusswaffe. Ein Mitarbeiter händigte ihr daraufhin die Medikamente aus. Mit diesen verließ die Täterin die Apotheke, stieg in einen dunklen Kleinwagen und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,65 Meter groß, hat dunkle Haare und eine normale Statur. Bekleidet war sie mit einem dunklen Hoodie sowie schwarzen Schuhe mit weißer Sohle.

Die sofort eingeleitete Fahndung, so die Polizei, sei bislang erfolglos gewesen. Die Polizei in Eschwege hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05651/9250 zu melden, sie können sich aber auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.