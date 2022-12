Überflüssige Sitzungen

Sebastian Grimm über einen leeren Schreibblock

Es war ein Freitag: der 25. Juni 2021. An diesem Tag erlebte ich die bis dato kürzeste Sitzung eines öffentlichen Gremiums. Der Stadtrat Leinefelde-Worbis stimmte damals in der Birkunger Festhalle Siechen der Gründung der Landesgartenschauentwicklung 2024 GmbH zu. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass diese Sitzung völlig überflüssig war, da es für die Gesellschaft keine Genehmigung der Kommunalaufsicht des Landkreises gab. Aber ich konnte an diesem Tag etwas notieren, um für Sie zu berichten. Nach fünf Minuten war damals alles vorbei. Ich dachte, das ist einmalig und werde ich nicht mehr erleben.

Aber weit gefehlt: Am Mittwoch wurde zur Kreisausschusssitzung geladen. Die Tagesordnung des öffentlichen Teils war mit nur vier Punkten übersichtlich. Nach dreieinhalb Minuten war sie abgearbeitet.

Mein Block verließ den Saal genauso leer, wie er auf dem Tisch gelandet war. Die Frage ist: Müssen solche Sitzungen sein? Immerhin belastet das Sitzungsgeld den Kreishaushalt. Kleinvieh macht auch Mist. Die Sitzung war genauso überflüssig wie damals der Stadtrat.