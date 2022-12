Überraschungen beim Heimatcheck im Eichsfeld

Eichsfeld. Analyse und Auswertung beginnt in der kommenden Woche. Thema Nummer eins wird die Sicherheit

Leben die Menschen in Dingelstädt sicherer als in Leinefelde-Worbis oder Heiligenstadt? Sind sie im Dorf sicherer als in der Stadt? Oder haben sie gar nur das Gefühl? Was sind die Gründe für verschiedene Einschätzungen? Wo liegen die Probleme, aber auch das Lob der Menschen?

Der große Heimatcheck unserer Zeitung ist ausgewertet. Und er birgt in den verschiedenen Themenbereichen als Antwort so manche Überraschung. In den nächsten Wochen gehen wir in die Analyse des Checks, schauen, wo Probleme aufgezeigt wurden, werden aber auch mit Akteuren vor Ort über die Probleme sprechen.

Polizeichef Christopher Machlitt gibt eine Einschätzung

Am kommenden Mittwoch, 14. Dezember, gibt es den Auftakt mit dem Thema Sicherheit und Sicherheitsgefühl. Zum Beispiel gibt der Eichsfelder Polizeichef Christopher Machlitt eine Einschätzung aus Sicht der Polizei und schaut, ob das mit dem Sicherheitsgefühl der Eichsfelder in den Regionen übereinstimmt. Ein großer Dank geht an die Leserinnen und Leser, die sich an der großen Heimatcheck-Umfrage beteiligt haben, teils kritische Anregungen gaben.

Sicher ist aber schon, dass es bei der Auswertung die eine oder andere Überraschung gibt. Und wo das Eichsfeld selbst als Region mit all seinen Facetten steht, auch das Geheimnis wird am Ende gelüftet. re