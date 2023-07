Ukrainische Organist lässt in Worbis die halbarocke Orgel der St.-Antonius- Kirche erklingen

Die Orgel in der Worbiser Antoniuskirche wurde vermutlich 1697 durch den Franziskaner Adam Oehninger aus Lohr am Main erbaut.

Worbis. Im Rahmen des Thüringer Orgelsommers gastiert der ukrainische Musiker Taras Baginets in Worbis. Das Konzert trägt den Titel „Friedenslichter“.

Der ukrainische Organist Taras Baginets ist am Sonntag, 9. Juli, um 19 Uhr zu Gast in der Worbiser St.-Antonius-Kirche. Das Konzert trägt den vielversprechenden Titel „Friedenslichter“. So möchte sich der Musiker für den Frieden in der Ukraine einsetzen.

Im vergangenen Jahr war die Konzertreihe des Orgelsommers ukrainischen Musikern gewidmet, die durch den Krieg ihre Lebensgrundlage verloren haben. Großzügige Spenden halfen dabei, sie zu unterstützen. Das diesjährige Festival ist zwar nicht mehr speziell der Ukraine gewidmet, doch wütet der Krieg dort weiterhin und der Wunsch nach Frieden ist nach wie vor aktuell.

Baginets ist mit seinem musikalischen Lebenslauf ein idealer Botschafter für die völkerverbindende, universale Sprache der Musik.

Als gebürtiger Ukrainer studierte er zunächst in seiner Heimatstadt Kharkiv Klavier, später dann in Sankt Petersburg/Russland Klavier und Orgel. Darüber hinaus hat er sein Studium in mehreren Meisterkursen bei führenden europäischen Professoren ergänzt, unter anderem in Deutschland, Österreich und Schweden. Der Musiker ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe.

In seinem Konzertprogramm vereint er verschiedene Nationen mit Hilfe der Musik. So stehen neben Werken von deutschen Komponisten auch Werke des Ukrainers Kolessa, des Russen Schostakowitsch auf dem Programm. Das Konzert finden im Rahmen des 32. Thüringer Orgelsommers statt. Das Festival lädt bis zum 23. Juli zu über 50 Veranstaltungen in Thüringen ein. Eintrittskarten für das Konzert gibt es für 10€ direkt vor Ort an der Tageskasse. Eine Stunde vor Konzertbeginn öffnen sich die Türen der Antoniuskirche.