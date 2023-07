Um die Königsdisziplin des Fahrsports geht es in einem Dorf im Eichsfeld

Wolfgang Wenderoth will mit Birkensteins Primadonna und Birkensteins Sirius in der Konkurrenz der Zweispänner Ponys mit um den Titel des Landesmeisters kämpfen.

Birkungen. Zweitägiges Turnier in Leinefelde-Worbis sorgt für Spannung bei den Pferdefreunden. Rund 40 Gespanne aus Thüringen, Sachsen und angrenzenden Bundesländern kommen.

Noch ist es ruhig auf dem Turnierplatz der Sportanlage Kley der SG Birkungen 07. Doch im Hintergrund organisiert und werkelt das Team um Abteilungsleiter Michael Gebhardt bereits seit Monaten, um am Samstag, 22. Juli, perfekte Wettkampfbedingungen zu gewährleisten. „Bereits vor zehn Jahren durfte die Abteilung Pferdesport erstmals als Veranstalter für die Thüringer Landesmeisterschaften der Zweispänner zahlreiche Fahrer und Interessierte begrüßen“, sagt Sarah Wenderoth von der Sportgemeinschaft.

In diesem Jahr erhielt die zahlenmäßig kleine, aber sehr engagierte Abteilung zudem den Zuschlag für die Austragung der Sächsischen Landesmeisterschaften der Zweispänner sowie der Thüringer Landesmeisterschaften der Einspänner/Ponys.

Da die Organisation des mehrtägigen Turniers mit seinen drei Prüfungsarten mit einem hohen Aufwand verbunden ist, unterstützen sich die Vereine der Bundesländer Sachsen und Thüringen seit Jahren gegenseitig und wechseln sich jährlich ab, um den Sportlern ihre Landesmeisterschaften zu ermöglichen, erzählt Sarah Wenderoth.

Dressurprüfung zum Auftakt

In diesem Jahr werden rund 40 Gespanne erwartet, die neben Thüringen und Sachsen auch aus allen angrenzenden Bundesländern kommen. „Der Samstag beginnt mit der Dressurprüfung. Die edel herausgebrachten Gespanne fahren dabei eine vorgegebene Abfolge an Bahnfiguren und werden von einem dreiköpfigen Richterteam bewertet“, so die Birkungerin.

Anschließend würden die Fahrer mit ihren Pferden in einen kurzweiligen Kegelparcours starten, der ihnen ein hohes Maß an Konzentration und Präzision abverlange. Es gelte, den Parcours möglichst innerhalb einer festgelegten Zeit und ohne Abwürfe der aufgelegten Bälle zu absolvieren.

Der beste Weg ist nicht immer der kürzeste

Am Sonntag, 23. Juli, folgt die letzte und entscheidende Prüfung für die Meisterschaftswertung – die Geländeprüfung. „Diese wird auch als Königsdisziplin des Fahrsports bezeichnet, da sie den Teamgeist der Fahrer, Beifahrer und Pferde prüft und noch einmal Wendigkeit, Ausdauer und volle Aufmerksamkeit fordert“, sagt Sarah Wenderoth.

Nach einer kontrollierten Aufwärmphase starteten die Gespanne nacheinander in die festen, naturnahen Hindernisse. Diese dürften die Fahrer mit ihrem Team bereits am Vortag ablaufen, um den schnellsten und für das Gespann passendsten Weg zu finden. „Dass der beste Weg nicht unbedingt der kürzeste ist, wurde schon manches Mal bewiesen, und so erwartet der Verein auch in diesem Jahr wieder spannende und faire Wettkämpfe“, meint Sarah Wenderoth.

Aus den Ergebnissen aller drei Prüfungen werden die diesjährigen Landesmeister ermittelt und zum Abschluss des Turnieres am Nachmittag geehrt. Die Vereinsmitglieder drücken dabei insbesondere ihrem Lokalmatador Wolfgang Wenderoth die Daumen, der mit seinen beiden Welsh Ponys Birkensteins Primadonna und Birkensteins Sirius zwei junge und vielversprechende Nachwuchshoffnungen einspannen wird, um in der Konkurrenz der Zweispänner Ponys mit um den Titel des Landesmeisters zu kämpfen.

An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Eintritt frei.