Unangeleinte Hunde töten im Eichsfeld Rehkitz

Birkungen Im Eichsfeld wurden durch zwei Hunde ein Rehkitz getötet. Jetzt sucht die Polizei nach dem Halter der Tiere.

Bereits am Sonnabend wurde durch zwei nicht angeleinte Hunde im Eichsfeld ein Rehkitz gehetzt und schließlich gestellt. Wie die Polizei am Montag informierte, habe der zuständige Jagdpächter das Kitz schließlich tot aufgefunden. Der Vorfall ereignete sich im Waldgebiet zwischen Birkungen und Breitenholz im Bereich des Stausees Birkungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer kann Hinweise zu dem Halter bzw. der Halterin der unangeleinten Hunde geben? Wem sind die unangeleinten Hunde am 30. Dezember in dem besagten Waldgebiet aufgefallen? Bei einem Hund handelte es sich um einen schwarzen Mischling, ähnlich eines Labradors. Der zweite Hund soll braun-weiß gewesen sein und wie eine Mischung aus Beagle und Schäferhund ausgesehen haben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang Hundebesitzer auf die bestehende Leinenpflicht in Waldgebieten hin. Demnach seien Hunde, die nicht zur Jagd verwendet werden, an der Leine zu führen.

