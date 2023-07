Unbegrenztes Sommerabenteuer für Eichsfelder mit dem Schüler-Ferienticket

Eichsfeld. Mit Bus und Bahn geht es durch den Freistaat. Für 32 Euro kann in den Sommerferien Thüringen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erkundet werden.

Wer während der Ferienzeit in Thüringen auf Entdeckungstour gehen will, hat gute Chancen. Laut der Sprecherin der Eichsfeldwerke, Sarah Kaufung, können Jugendliche bis 20 Jahren in den Sommerferien mit Bus, Bahn und Straßenbahn das ganze Bundesland entdecken. Vom 8. Juli bis zum 20. August bietet EW Bus diese Möglichkeit für 32 Euro an.

Schülerinnen und Schüler, die nur mit dem Bus das grüne Herz Deutschlands erkunden wollen, können noch einmal Geld sparen. Denn für 16 Euro gibt es bereits das Schüler-Ferienticket Mini. Erhältlich sind die Tickets ab sofort in der Mobilitätszentrale in Leinefelde, an den Betriebshöfen der EW Bus oder direkt im Bus.

Und auch nach den Sommerferien haben Schülerinnen und Schüler noch die Möglichkeit, für 9,50 Euro einen Monatsfahrschein zu erhalten. Das Schüler-Freizeit-Ticket kann gegen Vorlage des Schülerausweises beim Busfahrer erhalten werden. Dieser Fahrschein gilt werktags nach Schulschluss ab 14 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen.

Das Ticketangebot in Thüringen ist eine Initiative von Bus und Bahn Thüringen e. V. und des Verkehrsverbundes Mittelthüringen. Zusammen arbeiten sie mit mehr als 40 Thüringer Verkehrsunternehmen und werden vom Freistaat unterstützt.