Unbekannte schrieben Parolen auf das Schaufenster des Parteibüros der Grünen in Heiligenstadt (Symbolbild).

Unbekannte beschmieren Parteibüro in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Das Schaufenster eines Parteibüros in Heiligenstadt ist beschmiert und beklebt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben bereits am 7. April gegen 16.30 Uhr politische Parolen an eine Schaufensterscheibe des Parteibüros der Grünen/EFA in Heilbad Heiligenstadt geschrieben. Außerdem wurden auch Aufkleber angebracht. Der Tatzeitraum könne nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nicht weiter eingegrenzt werden, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/96-0 zu wenden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.