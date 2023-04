Unbekannte brechen im Eichsfeld einen Sprinter auf und erbeuten Werkzeug

Die Eichsfelder Polizei nahem in Leinefelde eine Anzeige wegen eines Aufbruchs eines Transporters auf.

Unbekannte haben am Osterwochenende in Leinefelde einen Transporter aufgebrochen. Ergebnis sind 1500 Euro Schaden.

Werkzeug aus Sprinter

in Leinefelde geklaut

Unbekannte Täter brachen über das Osterwochenende einen Transporter in Leinefelde auf und entwendeten dort diverse Werkzeuge. Der Mercedes Sprinter, welcher an der Kreuzung Mühlhäuser Chaussee / Heiligenstädter Straße abgeparkt war, wurde gewaltsam geöffnet, wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Der Wert des gestohlenen Markenwerkzeuges lag im oberen vierstelligen Bereich. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Leinefelde entgegen.





Auto kollidiert nahe Kella

mit einem Reh

Mit einem Reh kollidierte am Montagabend (23.50 Uhr) ein 22-Jähriger aus Wanfried, der mit seinem Auto von Kella in Richtung Grebendorf unterwegs war. Das Tier wurde durch den Aufprall tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 EUR.