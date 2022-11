Unbekannte sind in die Burg Scharfenstein eingebrochen (Symbolfoto).

Unbekannte brechen in Burg Scharfenstein in Leinefelde-Worbis ein

Leinefelde-Worbis. Diebe haben sich in der Burg Scharfenstein auf Beutezug begeben.

Den Einbruch in die Burg Scharfenstein im Eichsfeld stellte am Freitagmorgen ein Mitarbeiter fest. Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte in das Gebäude ein und begaben sich auf Beutezug.

Was entwendet wurde, muss noch geprüft werden. Es konnten vor Ort umfangreich Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.