Unbekannte brechen in Eichsfelder Firmengelände ein

Uder. Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in ein Eichsfelder Firmengelände eingebrochen. Was sie dort gesucht haben:

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Firmengelände in der Bahnhofstraße in Uder eingebrochen. Laut Angaben der Polizei verschafften sie sich Zutritt zu einem Gebäude und durchwühlen mehrere Schränke auf der Suche nach Beutegut. Da jedoch Alarm ausgelöst wurde, seien die Täter aufgeschreckt und in unbekannte Richtung geflohen. Ersten Ermittlungen zu Folge sei jedoch nichts entwendet worden.

