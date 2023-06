Ferna. Beamte der Eichsfelder Polizei wurden am Freitagmorgen zu einem Einbruch nach Ferna gerufen. Unbekannte verschafften sich dort Zugang in die Räume des Sägewerks.

Ein Einbruch in das Sägewerk in Ferna beschäftigte die Eichsfelder Polizei am Freitagmorgen. Unbekannte Täter waren in der Nacht zuvor in das Objekt durch das Aufbrechen mehrerer Türen und Fenster eingedrungen, Aus einem Lagerraum wurden mehrere Motorsägen im Wert von rund 5000 Euro gestohlen.