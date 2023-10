Worbis. Unbekannte haben es auf das Bargeld der Worbiser Pizzeria abgesehen. Gestohlen wurde ein geringer Betrag.

In der Nacht von Freitag zum Samstag brachen unbekannte Täter in Worbis in eine Pizzeria im Hausener Weg ein. Die Täter hatten es bei ihrem Beutezug auf Bargeld abgesehen. Aus einer Kasse wurde Bargeld in geringer dreistelliger Höhe gestohlen. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Eichsfeld übernommen.