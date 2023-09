Unbekannte stehen Hundewelpen aus Tierheim in Heilbad Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt. Gleich drei Tiere wurden in der Nacht zum Dienstag aus einem Tierheim in Heilbad Heiligenstadt gestohlen.

Erst vor wenigen Tagen sind die drei Welpen der Rasse Magyar-Viszla in das Tierheim "An der Rinne" in Heilbad Heiligenstadt aufgenommen worden. In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte in das Tierheim ein und nahmen die drei Welpen an sich.

Wie die Diebe in das Tierheim gelangen konnten, teilte die Polizei nicht mit. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren, die Aufschluss über die Unbekannten geben sollen.

