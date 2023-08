Unbekannte stehlen nach einer Musikveranstaltung im Landkreis Göttingen zwei E-Bikes

Duderstadt. Zwei Fahrräder wurden nach einer Musikveranstaltung im Landkreis Göttingen von Unbekannten gestohlen. Eine Besitzerin hat nur noch die Diebstahlspuren am Zaun gefunden.

Zu zwei Fahrraddiebstählen ist es am Samstag, den 26. August im Landkreis Göttingen gekommen. Die beiden Fahrräder wurden laut der Polizei nach einer Musikveranstaltung auf dem LNS Gelände als gestohlen gemeldet. Beide E-Bikes seien im Bereich der Leddergasse gesichert abgestellt worden.

Dennoch hätten Diebe die beiden schwarzen Fahrräder mitsamt Equipment stehlen können. Eine betroffene Besitzerin habe nur noch Schäden an dem Zaun, an dem sie ihr Fahrrad abstellte, vorfinden können. Der Neuwert der gestohlenen E-Bikes liegt bei knapp 4800 Euro. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die zu der Tatzeit in der Leddergasse eine mögliche verdächtige Person gesichtet hat, soll sich bei der Polizei in Duderstadt melden.