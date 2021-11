Unbekannte stehlen Waschmittel aus einem Lkw auf Autobahnrastplatz

Leinefelde-Worbis. Aus einem Sattelzug, der auf einem Autobahnparkplatz im Eichsfeld abgestellt war, ist eine ganze Palette Waschmittel gestohlen worden.

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter einen Teil einer Lkw-Ladung von einem Autobahnrastplatz der A38 gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, war das Beutegut eine Palette Waschmittelverpackungen. Der 40-jährige Lkw-Fahrer habe in der Zeit zwischen 16 und 3.20 Uhr seinen Sattelzug auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Eichsfeld in Fahrtrichtung Leipzig geparkt.

Vor Fahrtantritt in den frühen Mittwochmorgenstunden kontrollierte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug und bemerkte dabei eine geöffnete Tür des Aufliegers. Zudem waren Sichtschlitze, die offenbar von den Tätern stammten, in der Lkw-Plane erkennbar. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem Beuteschaden in Höhe von rund 800 Euro ausgegangen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.