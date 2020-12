Unbekannte zapfen Diesel ab und sorgen für Umweltschaden

Küllstedt. Zum dritten Mal in Folge musste die Feuerwehr Küllstedt an Heiligabend zu einem Einsatz ausrücken. Wir berichteten über den Vorfall am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wie es am Sonntag im Polizeibericht heißt, sollen in der Zeit vom 23. Dezember, 19 Uhr, bis zum 24. Dezember, 14 Uhr, in Küllstedt zwei Sattelzugmaschinen angegriffen worden sein. Die Lastwagen waren in der Nähe des Sportplatzes ordnungsgemäß abgestellt, heißt es weiter. Der oder die unbekannten Täter brachen die Tanks an beiden Sattelzugmaschinen auf. Aus einem der Tanks wurden 150 Liter Diesel entwendet. Wie viel Diesel aus dem zweiten Tank entwendet wurde, konnte laut Polizei noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Des Weiteren gelangte Kraftstoff ins Erdreich und in den angrenzenden Bachlauf. Die Feuerwehr Küllstedt sowie der Umweltdienst Gunkel waren diesbezüglich im Einsatz. red