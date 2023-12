Unbekannte zerkratzen in Heiligenstadt ein Auto

Heiligenstadt In Heiligenstadt wird ein blauer Audi zur Zielscheibe von Vandalismus. Die Polizei kann die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffern.

Bislang noch unbekannte Täter haben, so teilt die Eichsfelder Polizei mit, zwischen Mittwoch, 6. Dezember. 18.30 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, in Heiligenstadt ein Auto zerkratzt. Der blaue Audi war auf einem Parkplatz in der Liebermannstraße abgestellt. Bei dem Fahrzeug wurden beide Türen der Fahrerseite beschädigt. „Der Schaden ist noch nicht beziffert“, heißt es aus der Polizeiinspektion Eichsfeld, die eventuelle Zeugen bittet, sich unter der Telefonnummer 03606 / 6510 oder bei ihr in der Petristraße 3 zu melden.