Unbekannte zerkratzen in Leinefelde mehrere Pkw

Leinefelde. In Leinefelder zerkratzen Unbekannte den Lack an mehreren Autos. Die Polizei ermittelt.

Auf gleich vier Pkw hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Leinefelde abgesehen. Ein oder mehrere Täter zerkratzten zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr die Pkw. Die Fahrzeuge waren auf einem zugänglichen Parkplatz im Wildrosenweg in Leinefelde geparkt und wurden rundherum mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Den angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei auf insgesamt 9000 Euro.