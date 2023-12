Unbekannte zerstören Bushaltestelle in Heiligenstadt

Heiligenstadt In Heiligenstadt wurde die Verglasung einer Haltstelle zerstört. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Am späten Samstagnachmittag ging bei der Eichsfelder Polizei die Meldung ein, dass die Verglasung einer Bushaltestelle in Heiligenstadt am Holzweg auf unbekannte Art und Weise derart stark erhitzt wurde, dass diese zerbarst. Die unbekannten Täter waren geflüchtet. Die Schadenshöhe kann laut Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Heiligenstadt, die unter der Rufnummer 03606/6510 erreichbar ist, in Verbindung zu setzen.