In Schachtebich musste die Polizei eine beschädigte Bank in Augenschein nehmen.

Unbekannter fährt mit seinem Auto in einem Eichsfelder Dorf an einer Parkbank und flüchtet

Schachtebich. Bei der Eichsfelder Polizei wurde eine Unfallflucht angezeigt. In Schachtebich wurde durch einen Unbekannten mit seinem Auto eine Parkbank beschädigt.

In der Zeit von Mittwoch, 5. April, 8 Uhr bis Freitag, 7. April, 18 Uhr beschädigte der Fahrer eines unbekannten blauen Fahrzeuges in der Dorfstraße in Schachtebich eine Parkbank. Nach der Kollision verließ er die Unfallstelle. Der angerichtete Schaden wird von der Polizei auf rund 1000 Euro beziffert.