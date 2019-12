Die Straßencobras aus Silberhausen, die Kicker des SC Leinefelde 1912, die Kirmesburschen aus Neuendorf, Stefan Brodmann, Chef des Pflegedienstes „Zum Rosenpark“ Leinefelde, Florian Simon vom Edeka-Markt Simon in Leinefelde, der Verein zur Förderung naturgemäßer Lebensweise, der in Duderstadt den ökologischen Lehrgarten betreibt, und der HVE überraschten Doreen, Neele und Ben Lückefeld.

Unerwartete Überraschung nach traurigem Schicksalsschlag

Weihnachten – das Fest des Miteinanders, der Familie, der Freude. Heute, am Heiligabend, werden in den Häusern die Lichter an den Bäumen erstrahlen und viele Kerzen brennen. Einige Kerzen werden auch vor Bildern stehen, zur Erinnerung an Menschen, die verstorben sind. Auch Doreen Lückefeld wird eine entzünden – für ihren Mann, der Ende November starb. Für die 30-Jährige und ihre beiden Kinder - Neele ist vergangene Woche vier Jahre alt geworden, Ben Ragner ist zwei – ist es kein fröhliches Fest wie in den Jahren davor, zu tief sind der Schmerz und die Trauer.

Das Haus aber ist liebevoll geschmückt – ein großer Weihnachtswichtel hat seinen Platz gefunden, die Fenster sind mit adventlichen Motiven dekoriert, kleine Sterne und Engel fehlen ebenso wenig wie Lichterketten. „Mein Mann hat Weihnachten geliebt, und daher haben wir es uns schon Mitte November ins Haus geholt. Da war René sehr krank“, erzählt Doreen Lückefeld und bei den Worten merkt man, wie tief der Schmerz sitzt.

Eine Woche vor dem Tod des 51-Jährigen holte Doreen Lückefeld ihren Mann nach der Chemotherapie aus dem Krankenhaus und pflegte ihn bis zu seinem Tod zu Hause. Vier Monate vorher war die Diagnose Krebs im Endstadium von den Ärzten gestellt worden. Und schon da wankte der Boden unter den Füßen der kleinen Familie. Gerade hatten die Vier Zukunftspläne geschmiedet. Ben Ragner bekam einen Monat früher als vorgesehen einen Kindergartenplatz, Doreen Lückefeld wollte nach der Elternzeit wieder als Erzieherin arbeiten. „Wir hatten so viel vor, nun ist alles anders“, sagt die Wahl-Stöckeyerin mit einem traurigen Lächeln. Den Urlaub hatte man sich schon ausgemalt und von ein paar schönen Tagen geträumt. Nun fehlt ein Familienmitglied.

Erst vor zweieinhalb Jahren sind Lückefelds aus dem Südwesten des Landes, aus Baden-Württemberg, in das Südharz-Dorf gezogen. Der Vater hatte das Haus gekauft. Doch vor dem Einzug gab es viel zu tun. Doreen Lückefeld war schwanger, ihrem Mann ging es gesundheitlich nicht gut. Also war es an ihr, so mache Handwerkerarbeit zu übernehmen. Der Start war alles andere als einfach. „Neele hat auch mitgeholfen und die Maurerkelle geschwungen. Es hat ihr Spaß gemacht“, sagt die Mutter, die sehr stolz auf ihre Tochter ist. Die Kinder vermissen den Papa im neuen Zuhause sehr. „Beide sind Papakinder.“ Neele versteht mit ihren gerade mal vier Jahren die Tragödie schon besser als ihr kleiner Bruder. Als ihr Papa schwer krank zu Hause war, unterstützte sie die Mama. Sie machte ihr Mut. Und das tut das kleine taffe Mädchen immer noch, wenn es die Mutter in den Arm nimmt oder diese einfach anlächelt. „Neele spendet mir Trost, mehr als ich ihr“, sagt Doreen Lückefeld. Mutmacher kann die 30-Jährige gut gebrauchen.

Jetzt muss sie erst einmal sehen wie es finanziell mit zwei Kindergartenkindern weitergeht. Unterstützung gab es schon aus dem Dorf und dem Umfeld. „Hilfe anzunehmen ist schwer. Doch Neele und Ben stehen an erster Stelle. Ich möchte, dass es ihnen gut geht, und muss daher stark für sie sein“, sagt Doreen Lückefeld. Und das ist die junge Mutter, auch wenn es ihr gerade nicht leicht fällt.

Am Tag vor Heiligabend bekam die kleine Familie nun unerwartet ein vorweihnachtliches Geschenk von Eichsfeldern, die das Schicksal der Stöckeyer anrührte. Florian Simon, Betreiber des neuen Edeka-Marktes in der Leinefelder Südstadt, und sein Team packten einen Einkaufswagen voll mit Lebensmitteln, Süßigkeiten und nützlichen Dingen. „Jeder von uns kann in solch eine traurige Situation kommen, und es ist doch schön, wenn man gerade zum Fest jemandem eine Freude bereiten und so Zusammenhalt zeigen kann“, sagt der Marktinhaber. Das sehen auch die Silberhäuser Straßencobras so. Die jungen Fußballer spendeten 300 Euro. Herz zeigen auch die Mitglieder des Neuendorfer Kirmesburschenvereins, die die Familie mit 250 Euro bedachten. Dass sie ebenfalls an andere denken, zeigen zudem die Fußballer der ersten und zweiten Mannschaft des SC Leinefelde 1912. Den Erlös einer spontanen Kalenderaktion und damit 300 Euro überreichte stellvertretend Mannschaftsbetreuer Helmut Weinrich.

Gleich dabei war auch Stefan Brodmann, Chef des Pflegedienstes „Zum Rosenpark“, der 500 Euro an Doreen Lückefeld übergab. Gelungen ist auch die Überraschung des Vereins zur Förderung naturgemäßer Lebensweise, der in Duderstadt den ökologischen Lehrgarten betreibt. Er lud die Familie samt Freunden ein, einen schönen Tag im Garten zu verbringen, bei Speis‘ und Trank sowie mit Spielen für die Kinder. Und damit Doreen Lückefeld und Neele schon jetzt spielen können, spendierte der Heimat- und Verkehrsverband das Spiel „Eine Runde auf Eichsfelds Grunde“.